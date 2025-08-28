“WhatsApp”da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi - Belə olacaq

“WhatsApp”da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi -
21:25 28 Avqust 2025
128 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

“WhatsApp” tətbiqə yeni süni intellekt funksiyasının əlavə olunduğunu elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətn yazmağa kömək edən yeni funksiya istifadəçilərə mesajları istədiyi kimi dəyişdirməyə imkan verir. “Yazmağa köməklik” adlı funksiya mesajları dəyişdirmək üçün süni intellektdən istifadə edir. Yeni funksiya istifadəçilərə mesajların tonunu redaktə etmək, yenidən ifadə etmək və tənzimləmək imkanı verir. İstifadəçi yeni funksiya sayəsində mesajlara daha peşəkar, gülməli və ya istədiyi hər hansı şəkildə düzəliş edə bilər.

Həmçinin süni intellekt seçimlərə əsasən birbaşa mesajlar təklif edə bilər.

