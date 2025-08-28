Müdafiə sənayemiz tarix yazır - Ərdoğan

Türkiyənin müdafiə sənayesindəki uğurlar məzlumlara cəsarət verir.
Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, manelərə baxmayaraq Türkiyə müdafiə sənayesində uğurlar əldə edib. Ərdoğanın sözlərinə görə, müdafiə sənayesi hər sahədə tarix yazır.
Ərdoğan, “Dostlarımız nailiyyətlərimizi təriflədiyi halda, düşmənlərimiz bizə çatmağa çalışır. Qaçacaqlar, amma bizə çata bilməyəcəklər. Müdafiə sənayesi təşəbbüslərimiz bu gün məzlumlara cəsarət verir. Harada sıxıntı çəkən qardaşımız varsa, Türkiyənin uğurları ilə fəxr edirlər. Təbii ki, biz bu məqama asanlıqla çatmadıq. Bunu bacarmırıq deyənlərə qulaq asmadıq, yuxu görürük deyənlərə də inanmadıq. Xəyalpərəst deyildik, amma xəyal qurmaqdan heç vaxt vaz keçməmişik. Sizə, gənclərimizə tam inandıq. Çox qısa müddətdə dünyanın həsəd apardığı səviyyəyə çatdıq” - deyə bildirib.