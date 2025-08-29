"Benfika"dan "Qarabağ" barədə açıqlama

"Benfika"dan "Qarabağ" barədə açıqlama
08:25 29 Avqust 2025
346 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Bizi böyük rəqiblərlə maraqlı matçlar gözləyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqiblərindən olan Portuqaliyanın "Benfika" klubunun baş direktoru Mario Branko deyib.

O, komandasının qitənin ən nüfuzlu turnirindəki ambisiyalarına toxunub: "Rəqiblərdən asılı olmayaraq "Benfika" kimi bir klub üçün Çempionlar Liqasında ilk məqsəd pley-offa çıxmaqdır. Rəqiblər bəlli olduğu üçün təqvimi bilmək də çox vacibdir, hansı ki, yalnız şənbə günü açıqlanacaq və bununla da hər bir məqamları təhlil edəcəyik".

Branko "Qarabağ"la oyunun Portuqaliyada keçiriləcəyini müsbət fakt adlandırıb: "Azərbaycana səfər etməməyimiz sevindiricidir, çünki məsafə baxımından bizə uzaqdadılar. Səfər oyunlarımızın hamısı bizə yaxın ölkələrədir".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Beşiktaş"ın yeni baş məşqçisi məlum oldu

"Beşiktaş"ın yeni baş məşqçisi məlum oldu

29 Avqust 2025 10:56
Mourinyo bu klubu çalışdıra bilər -

Mourinyo bu klubu çalışdıra bilər - ​"Fənərbaxça”nı qarışdıran iddia

29 Avqust 2025 10:42
Türkiyə nəhənginin məşqçisi qovuldu

Türkiyə nəhənginin məşqçisi qovuldu

29 Avqust 2025 09:43
Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib

Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib

29 Avqust 2025 09:26
Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib

Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib

29 Avqust 2025 09:26
Qurbanov Qurbanov püşkdən danışdı

Qurbanov Qurbanov püşkdən danışdı

29 Avqust 2025 00:43
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi açıqlandı

29 Avqust 2025 11:41

Azərbaycanda sığortaedənlərin sayı artdı

29 Avqust 2025 11:21

"Beşiktaş"ın yeni baş məşqçisi məlum oldu

29 Avqust 2025 10:56

Mourinyo bu klubu çalışdıra bilər -

29 Avqust 2025 10:42

Sabah deputatların tətili başa çatır

29 Avqust 2025 10:32

Bakının bu küçəsində təmir işlərinə başlanıldı

29 Avqust 2025 10:21

Yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu

29 Avqust 2025 09:54

Türkiyə nəhənginin məşqçisi qovuldu

29 Avqust 2025 09:43

Yol polisi toy karvanları ilə bağlı müraciət etdi

29 Avqust 2025 09:42

Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib

29 Avqust 2025 09:26