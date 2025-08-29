Azərbaycanda bu kəndlərdə heç kim yaşamır - SİYAHI

Azərbaycanda mövcud olan 4244 kənd arasında əhalinin sayı baxımından maraqlı mənzərə yaranıb.
Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinin son hesablamalarına əsasən xəbər verir ki, Azərbaycanda cəmi bir neçə nəfərin yaşadığı kəndlər var:
İsmayıllı rayonu: Pirqəm kəndi (2 nəfər), Gərzə (3 nəfər), Dahar (5 nəfər).
Neftçala rayonu: Qızqayıtdı kəndi (3 nəfər).
Siyəzən rayonu: Əlməkolu kəndi (4 nəfər).
Xızı rayonu: Güneyqışlaq kəndi (5 nəfər).
Əhalinin sayına görə ən böyük və ən kiçik kəndlər arasında ciddi fərq müşahidə olunur. Ölkənin ən çox əhalisi olan yaşayış məntəqəsi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsidir. Burada 15 min 654 nəfər yaşayır.
Azərbaycanda müxtəlif səbəblərdən tamamilə boşalan, yəni heç kimin yaşamadığı kəndlər də mövcuddur. Onlar arasında Balakən rayonunun Göyəmtala, Darvazbinə, Abjit, Mazımqarışan, Bərdə rayonunun Çərəlilər, Cəlilabadın Novoqolovka, Xaçmazın Xaraxoba, Qubanın İbrahimhaput kimi kəndlərini göstərmək olar. Bu yaşayış məntəqələri hələ də kənd statusunu daşısa da, burada hazırda daimi yaşayan əhali yoxdur.