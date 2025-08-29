“YouTube”un yeni funksiyası yaradıcılar üçün fürsətdir - AÇIQLAMA

“YouTube”un yeni funksiyası yaradıcılar üçün fürsətdir -
23:25 29 Avqust 2025
175 Texnologiya
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

YouTube” yeni “Hype” funksiyasını bütün dünyada aktivləşdirib. Bu funksiya kiçik yaradıcılar üçün nəzərdə tutulub. Bəs “YouTube”un təqdim etdiyi yeni funksiya kiçik kontent yaradıcılarının inkişafına hansı dərəcədə təsir göstərəcək?

İKT üzrə ekspert Elvin Abbasov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Hype” yeni fürsətlər yaradacaq, amma əsas açar keyfiyyətli kontentdir:

“YouTube”un təqdim etdiyi yeni “Hype” funksiyası kiçik kontent yaradıcılarının inkişafına əhəmiyyətli dəstək göstərə bilər. Bu alət izləyicilərə sevdikləri videoları “hype” etməklə onların ölkəyə xas reytinq siyahılarında önə çıxmasına imkan yaradır. Beləliklə, məzmun yalnız alqoritmlər vasitəsilə deyil, həm də birbaşa izləyici dəstəyi ilə kəşf oluna bilir. Bu, xüsusən də abunəçi sayı az olan yaradıcıların görünməsini artıraraq onların daha sürətli auditoriya qazanmasına şərait yaradır. Bununla yanaşı, funksiyanın real faydasını yalnız keyfiyyətli və izləyici ilə əlaqəli məzmun təmin edə bilər. Yəni “Hype” yaradıcılar üçün yeni fürsət qapısı açsa da, uğurun əsas açarı hələ də maraqlı və dəyərli kontent yaratmaqdır”.

Qeyd edək ki, əvvəlcə sınaqdan keçirilən “Hype” funksiyası artıq bütün ölkələrdə aktivdir.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az


YouTube Hype Elvin Abbasov
