Unibank və Enabling Qapital Luxembourg SA arasında 10 milyon dollarlıq kredit müqaviləsi imzalanıb

Unibank KB ASC Beynəlxalq maliyyə fondu Enabling Qapital ilə ümumilikdə 10 milyon ABŞ dolları məbləğində iki kredit müqaviləsi imzalayıb. Bunlardan biri Bankın kapital bazasının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş subordinasiya edilmiş kreditdir.
Bu, Unibank KB ASC ilə Enabling Qapital Luxembourg SA arasında ilk razılaşmadır və kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsini hədəfləyir.
“Biz Enabling Qapital Luxembourg SA ilə əməkdaşlığa başlamaqdan məmnunuq. Bu əməkdaşlıq kiçik biznes və mikro sahibkarların dəstəklənməsi sahəsində imkanlarımızı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək. Bu kredit resursu müştərilərimizin layihələrini həyata keçirməsinə və bazarda mövqelərini gücləndirməsinə kömək edəcək,” — deyə Unibank KB ASC -nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Heybət Qədirov bildirib.
Enabling Qapital Luxembourg SA-nın adından İdarə Heyətinin üzvü və İcraçı Direktorlar Komitəsinin partnyoru Christoph Dreher vurğulayıb: “Biz bölgədə mikro və KOS kreditləşməsinin inkişafında böyük potensial görürük və Unibank KB ASC-ni bu məqsədlərə çatmaqda dəstəkləməyə hazırıq. Əminik ki, əməkdaşlığımız qarşılıqlı faydalı olacaq, iqtisadi artım və sahibkarlıq fəaliyyətinə stimul yaradacaq.”
Unibank KB ASC haqqında:
Unibank KB ASC Azərbaycan maliyyə bazarında geniş müştəri bazasına malik aparıcı kommersiya banklarından biridir. Bank kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi istiqamətində müasir kredit məhsulları və xidmətləri təklif etməklə fəal fəaliyyət göstərir, sahibkarların ehtiyaclarına uyğun həllər təqdim edir. www.unibank.az
Enabling Qapital Luxembourg SA haqqında:
Enabling Qapital Luxembourg SA kiçik və orta bizneslərin maliyyələşdirilməsi və inkişafı üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq maliyyə fondudur. Şirkət uzunmüddətli əməkdaşlığa üstünlük verir və kredit resursları və investisiyalar vasitəsilə davamlı iqtisadi inkişafı dəstəkləyir. www.enabling.ch