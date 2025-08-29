Bakı metrosunda pik saatlarda interval azaldılacaq

"Son 16 ildə ilk dəfə Bakı metrosunda interval azaldılıb, başqa sözlə qatar cütlərinin sayı 30-dan 32-yə yüksəldilərək interval 1 dəqiqə 52 saniyəyə qədər endirilib".
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov deyib.
O bildirib ki, hədəf mövcud texniki imkanları təftiş edərək, intervalı bir qədər də azaltmaqdır.
"İndi 2 qatar cütü sayında xətlərdə hərəkətin bir az da sıxlaşdırılması üzərində iş aparılır. Əsas hədəf yeni tədris mövsümündə ənənəvi sərnişin sıxlığının müsbət texniki həllidir. İntervalın azaldılması sərnişinin ən sıx olduğu saatlarda tətbiq olunacaq. Bununla bağlı müvafiq monitorinqlər yekunlaşmaq üzrədir və yeni mövsüm ərəfəsində elan ediləcək. İntervalın azaldılması üçün əlavə 4 qatarın stansiyadan keçməsi sayəsində 19 min əlavə sərnişin daşınması imkanı yaranacaq. Bu isə illik hesabla təxminən 5 milyon sərnişin artımına bərabər rəqəmdir".