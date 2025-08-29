İtkin şəhid Sumbat Əliyevlə vida mərasimi keçirildi

Füzuli rayonunun Aşağı Kürdmahmudlu kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra tapılan Sumbat Nüdrət oğlu Əliyevlə vida mərasimi keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayonun rəsmi şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhidin nəşinin qalıqları Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Qeyd edək ki, S.Əliyev 1966-cı il fevralın 5-də anadan olub. 1993-cü ilin aprelin 2-də Füzuli rayonunun Qacar kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb. Onun nəşinin qalıqları Xocavənd rayonunun Zoğalbulaq kəndində tapılıb.