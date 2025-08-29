Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? - DOSYE

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir?
17:07 29 Avqust 2025
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Orxan Rüfət oğlu Hüseynzadəyə işində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə şiddətli töhmət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şiddətli töhmət alan icra başçısı 2024-cü il noyabrın 1-də bu vəzifəyə təyin edilib.

42 yaşlı O.Hüseynzadə Bakı şəhərində anadan olub. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini, 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib.

2023-cü ildən York (İngiltərə) və Strasburq (Fransa) universitetlərində EMBA proqramı üzrə təhsilini davam etdirib.

2006-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində, 2012-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatında, 2018-ci ildən 1 noyabr 2024-cü il tarixədək Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.

