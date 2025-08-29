Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

Ağdamda valideynləri tərəfindən şiddətə məruz qalan 2023-cü il təvəllüdlü azyaşlının (kişi cinsli) müalicəsi Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının Anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində davam etdirilir.
Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müştərək travma, qapalı kəllə-beyin travması, sol beyin yarımkürəsinin üzərində kəskin subdural hematoma, bədənin çoxsaylı əzilmış yaraları diaqnozları təyin edilən pasiyentin üzərində subdural hematomanın boşaldılması, dekompressiv kraniotomiya əməliyyatı icra olunub. Hazırda süni tənəffüs dəstəyi alan azyaşlının vəziyyəti ağırdır.
Qeyd edilib ki, Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında profilaktik olaraq həkimlərin müşahidəsi altında saxlanılan 2024-cü il təvəllüdlü digər azyaşlı aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Xatırladaq ki, 2023-cü il təvəllüdlü azyaşlı 27 avqust tarixində saat 16:20 radələrində komatoz vəziyyətdə Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Zəruri tibbi xidmət göstərilən azyaşlı daha ixtisaslı tibbi xidmət almaq üçün Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına təxliyə edilib.
Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Ağdamın Xındırıstan kəndində valideynləri tərəfindən döyülərək xəsarət alan iki azyaşlı uşaq (2 və 3 yaş) xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.