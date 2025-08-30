Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Sakit okeanda, Yaponiyanın Honsü adasının şərq sahillərində 5,6 manqituda güclü zəlzələ qeydə alınıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan bölməsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 02:29-da qeydə alınıb, episentri Kesennuma şəhərindən (Miyaqi prefekturası) 215 km cənub-şərqdə yerləşib.
Yeraltı təkanların intensivliyinə əsasən zəlzələ çox güclü qiymətləndirilir.
ABŞ-nin Geoloji Xidməti zəlzələnin maqnitudasını 5,5 bal qiymətləndirib. Amerikalı seysmoloqların məlumatına görə, zəlzələ ocağı 44,2 km dərinlikdə olub.