"Milan" "Qarabağ"ın rəqibindən hücumçu transfer etdi
13:42 30 Avqust 2025
136 İdman
Xəbərlər şöbəsi
İtaliyanın "Milan" klubu İngiltərə "Çelsi"si və Fransa millisinin futbolçusu Kristofer Nkunkunu transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "rossoneri"lərin rəsmi saytı məlumat yayıb.

27 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.

"Milan" Nkunkunun keçidi üçün qarşı tərəfə 35 milyon avro ödəyib.

Qeyd edək ki, Kristofer Nkunku 2023-cü ilin yayından "Çelsi"nin şərəfini qoruyurdu. O, London təmsilçisi ilə bütün turnirlərdə 62 oyun keçirib, 18 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib.

"Çelsi" "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqiblərindən biridir.

