Limon qabığının faydaları

Limon qabığının faydaları
06:30 31 Avqust 2025
272 Sağlamlıq
Mətbuat
A- A+

Limon ən çox şirəsi ilə istifadə olunsa da, qabığının da sağlamlıq üçün inanılmaz faydaları var.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədqiqatçılar bildirirlər ki, limon qabığında insan orqanizmi üçün vacib olan vitamin, mineral və antioksidantlar çox miqdarda mövcuddur. Bu səbəbdən onu mətbəxdə müxtəlif üsullarla yeməklərə, salatlara və içkilərə əlavə etmək tövsiyə olunur.

1. Güclü antioksidant mənbəyidir
Limon qabığı C vitamini ilə olduqca zəngindir. Bu vitamin immunitet sistemini möhkəmləndirir, orqanizmi xəstəliklərdən qoruyur və dərini gənc saxlayır.

2. Xərçəng riskini azaldır
Aparılan bəzi araşdırmalara görə, limon qabığında olan flavonoidlər və limonen maddəsi xərçəng hüceyrələrinin inkişafını zəiflədə bilər.

3. Ürək-damar sağlamlığını qoruyur
Qabıqda olan kalium və C vitamini qan dövranını yaxşılaşdırır, təzyiqi tənzimləməyə kömək edir. Bu da ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını almaqda mühüm rol oynayır.

4. Həzm sisteminə faydalıdır
Limon qabığının tərkibindəki liflər həzmi asanlaşdırır, bağırsaq fəaliyyətini yaxşılaşdırır və qəbizliyin qarşısını alır.

5. Dərinin sağlamlığını dəstəkləyir
Qabıqdan hazırlanan maskalar dəri ləkələrinin azalmasına, sızanaqların qarşısının alınmasına və dərinin parlaqlığının artmasına kömək edir.

6. Sümük sağlamlığını gücləndirir
Limon qabığında kalsium və C vitamini bol miqdarda olduğu üçün sümükləri möhkəmləndirir və osteoporoz riskini azaldır.

7. Ağız sağlamlığına yaxşı təsir göstərir
Limon qabığı antibakterial xüsusiyyətə malikdir. Bu səbəbdən diş ətlərini möhkəmləndirir, ağız qoxusunu aradan qaldırır və diş daşlarının qarşısını alır.

8. Orqanizmi təmizləyir
Qabıq təbii detoks vasitəsi kimi fəaliyyət göstərir. Orqanizmdə toplanan toksinlərin atılmasına kömək edir və qaraciyərin işini yüngülləşdirir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Süni intellektlə təchiz edilmiş stetoskop -

Süni intellektlə təchiz edilmiş stetoskop -Bu xeyirləri var

31 Avqust 2025 00:52
Süni intellekt ilə arıqlamaq istəyənlərin nəzərinə

Süni intellekt ilə arıqlamaq istəyənlərin nəzərinə

27 Avqust 2025 18:06
Sağlam qalmaq üçün hansı saatlarda qidalanmalıyıq? -

Sağlam qalmaq üçün hansı saatlarda qidalanmalıyıq? - AÇIQLAMA

26 Avqust 2025 18:21
Hər gün neçə alma yeməliyik? -

Hər gün neçə alma yeməliyik? -Mütəxəssislərin cavabı

25 Avqust 2025 07:00
Səhərlər üzə buz qoymağın faydaları

Səhərlər üzə buz qoymağın faydaları

25 Avqust 2025 06:00
Çia toxumunun inanılmaz faydaları -

Çia toxumunun inanılmaz faydaları - Sağlamlıq üçün möcüzə

24 Avqust 2025 07:00
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki

31 Avqust 2025 09:36

​Pezeşkian Çinə səfər etdi

31 Avqust 2025 09:34

İlham Əliyev Si Cinpin ilə görüşüb

31 Avqust 2025 08:58

Limon qabığının faydaları

31 Avqust 2025 06:30

Ən çox tatu edən kimi tanınırdı -

31 Avqust 2025 01:03

Süni intellektlə təchiz edilmiş stetoskop -

31 Avqust 2025 00:52

Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

31 Avqust 2025 00:28

13 yaşlı uşağın ölüm səbəbi bilindi

30 Avqust 2025 23:47

Ərdoğan Çinə getdi

30 Avqust 2025 23:17

İranın Azərbaycandakı yeni səfirindən İLK AÇIQLAMA

30 Avqust 2025 22:43