Limon qabığının faydaları

Limon ən çox şirəsi ilə istifadə olunsa da, qabığının da sağlamlıq üçün inanılmaz faydaları var.
Metbuat.az xəbər verir ki, tədqiqatçılar bildirirlər ki, limon qabığında insan orqanizmi üçün vacib olan vitamin, mineral və antioksidantlar çox miqdarda mövcuddur. Bu səbəbdən onu mətbəxdə müxtəlif üsullarla yeməklərə, salatlara və içkilərə əlavə etmək tövsiyə olunur.
1. Güclü antioksidant mənbəyidir
Limon qabığı C vitamini ilə olduqca zəngindir. Bu vitamin immunitet sistemini möhkəmləndirir, orqanizmi xəstəliklərdən qoruyur və dərini gənc saxlayır.
2. Xərçəng riskini azaldır
Aparılan bəzi araşdırmalara görə, limon qabığında olan flavonoidlər və limonen maddəsi xərçəng hüceyrələrinin inkişafını zəiflədə bilər.
3. Ürək-damar sağlamlığını qoruyur
Qabıqda olan kalium və C vitamini qan dövranını yaxşılaşdırır, təzyiqi tənzimləməyə kömək edir. Bu da ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını almaqda mühüm rol oynayır.
4. Həzm sisteminə faydalıdır
Limon qabığının tərkibindəki liflər həzmi asanlaşdırır, bağırsaq fəaliyyətini yaxşılaşdırır və qəbizliyin qarşısını alır.
5. Dərinin sağlamlığını dəstəkləyir
Qabıqdan hazırlanan maskalar dəri ləkələrinin azalmasına, sızanaqların qarşısının alınmasına və dərinin parlaqlığının artmasına kömək edir.
6. Sümük sağlamlığını gücləndirir
Limon qabığında kalsium və C vitamini bol miqdarda olduğu üçün sümükləri möhkəmləndirir və osteoporoz riskini azaldır.
7. Ağız sağlamlığına yaxşı təsir göstərir
Limon qabığı antibakterial xüsusiyyətə malikdir. Bu səbəbdən diş ətlərini möhkəmləndirir, ağız qoxusunu aradan qaldırır və diş daşlarının qarşısını alır.
8. Orqanizmi təmizləyir
Qabıq təbii detoks vasitəsi kimi fəaliyyət göstərir. Orqanizmdə toplanan toksinlərin atılmasına kömək edir və qaraciyərin işini yüngülləşdirir.