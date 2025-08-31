Ermənistan bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr quracaq

Ermənistan bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr quracaq
20:24 31 Avqust 2025
175 Siyasət
Mətbuat
A- A+

Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Çində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində pakistanlı həmkarı İshaq Darla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, tərəflər diplomatik münasibətlər qurmaq barədə qərar qəbul ediblər.

"Həmsöhbətlər Ermənistan və Pakistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması qərarını məmnunluqla qeyd ediblər və ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər", - press-relizdə deyilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Britaniya səfiri Laçına getdi

Britaniya səfiri Laçına getdi

31 Avqust 2025 18:30
Tiencində dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə ziyafət verilib

Tiencində dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə ziyafət verilib

31 Avqust 2025 17:37
ŞƏT-də ailə fotosu -

ŞƏT-də ailə fotosu -VİDEO

31 Avqust 2025 16:04
Prezident Çində "CCCC" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

Prezident Çində "CCCC" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

31 Avqust 2025 14:06
Prezident Çində bu şəxsləri qəbul etdi -

Prezident Çində bu şəxsləri qəbul etdi -FOTOLAR

31 Avqust 2025 13:41
Prezident Malayziya Kralına təbrik məktubu göndərdi

Prezident Malayziya Kralına təbrik məktubu göndərdi

31 Avqust 2025 11:12
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ermənistan bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr quracaq

31 Avqust 2025 20:24

Binədə istixana yanır

31 Avqust 2025 20:22

Şamaxıda nənə nəvəsini zorla evləndirmək istədi

31 Avqust 2025 19:31

​Havada toz müşahidə olunur

31 Avqust 2025 19:28

Kansler: Rusiya-Ukrayna müharibəsi uzun müddət davam edəcək

31 Avqust 2025 19:10

Britaniya səfiri Laçına getdi

31 Avqust 2025 18:30

Norveç İngiltərədən bu qiymətə freqat aldı

31 Avqust 2025 18:15

Əbu Ubeydə öldürüldü

31 Avqust 2025 17:53

Tiencində dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə ziyafət verilib

31 Avqust 2025 17:37

Bu bürclər sentyabrda yeni iş imkanı tapacaq

31 Avqust 2025 17:25