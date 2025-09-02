Tokayev dəhlizlə bağlı planlarını açıqladı

“Bu il Qazaxıstan ərazisindən keçən Çin-Avropa tranzit dəhlizinin imkanları 5 dəfə artacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev deyib.

“Qazaxıstan yaxın qonşu və etibarlı tərəfdaş kimi, Çin Sədri Si Cinpinin “Bir Kəmər, Bir Yol” qlobal təşəbbüsünü tam dəstəkləyir və onun həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Çin və Avropa arasında bütün kontinental daşımaların 85 faizi ölkəmizin payına düşür. Bu il Dostıq-Moyıntı dəmir yolu hissəsində ikinci relslərin istifadəyə verilməsi sayəsində Qazaxıstandan keçən Çin-Avropa tranzit dəhlizinin ötürücülük qabiliyyəti 5 dəfə artacaq”, - Tokayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin potensialının inkişafına kömək etmək üçün əlindən gələni edir:

“Keçən il bu marşrutla 4,5 milyon ton yük daşınıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 62 faiz çoxdur. Sürəti artırmağa davam edəcəyik və yaxın gələcəkdə bu rəqəmi 10 milyon tona çatdırmaq vəzifəsini qoyacağıq. Xəzərdəki Aktau və Kurık limanlarımızla daşımaların həcmi durmadan artır”.

