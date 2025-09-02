“Balıqçılığa dövlət dəstəyi nəzərdə tutulub” - Əfqan Əliyev

Sentyabrın 1-dən Azərbaycanda sənaye balıqçılığına icazə verilib.
Azərbaycan Həvəskar Balıqçılar İttifaqının rəhbəri Əfqan Əliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ölkəmizdə “Qırmızı Kitab”a daxil edilmiş və tükənmək təhlükəsi ilə üzləşən bəzi balıq növlərinə moratorium tətbiq edilir.
Ə.Əliyev deyib ki, bu ildən balıqçılıq sektoru Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin səlahiyyətinə verilib və bu sahənin yenidən qurulacağına inanır:
“Bu məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı naziri cənab Məcnun Məmmədovla görüşümüz olub. Maratorium və balıqçılığın inkişafı ilə bağlı iki saatdan artıq davam edən görüşümüz göstərdi ki, həm sənaye balıqçılığı ilə məşğul olanlara, həm də ölkənin su hövzələrində balıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyi nəzərdə tutulur”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az