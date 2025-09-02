“WhatsApp” sevimli funksiyanı istifadəyə verdi

“WhatsApp” istifadəçilərə müxtəlif üslublarda mesajları tez yazmağa imkan verən “Yazı yardımı” funksiyasını təqdim etməyə başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya mesajları yazarkən Meta AI-dən istifadə edir. Bildirilir ki, istifadəçilər təkbətək və ya qrup söhbətlərində karandaş işarəsinə toxunmaqla “Yazı yardımı”nı aça bilərlər. Tətbiq istifadəçilərin üstünlük verdiyi tonlar əsasında yeni mesaj təklifləri yaradır. Suni intellekt istifadəçinin mesajına düzəliş edərək onu peşəkar, təsadüfi, yumoristik və digər formalarda təklif edə bilir.
“WhatsApp” bildirir ki, funksiya “Private Processing” texnologiyasından istifadə edilməklə hazırlanıb. Məlumata görə, orijinal mesajlar, AI təklifləri Meta və “WhatsApp” tərəfindən qeyd edilmir.