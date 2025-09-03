Mourinyonun yerinə o gəlir - Razılıq əldə edildi

Joze Mourinyo ilə yollarını ayıran "Fənərbaxça" rəhbərliyi yeni məşqçi ilə bağlı fəaliyyətini davam etdirir.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça"da prezidentliyə namizəd Sadettin Saran seçiləcəyi təqdirdə Serxio Conceiçao ilə çalışacağını açıqlayıb. “Fanatik” qəzetinin xəbərinə görə, Ali Koç və onun komandası da bu namizədə diqqət yetirməyə başlayıblar. İddialara görə, rəhbərlik Asensio və Ederson transferlərini yekunlaşdırdıqdan sonra təmsil etdiyi agent Jorge Mendesə Conceiçao üçün təklif irəli sürüb. Tərəflərin 2027-ci ilə qədər şifahi razılaşma əldə etdiyi irəli sürülüb.
Qeyd edək ki, təcrübəli məşqçi ilk dəfə 2014-15 mövsümündə Əziz Yıldırımın dönəmində "Fənərbaxça"ya rəhbərlik edib.