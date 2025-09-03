MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? - RƏSMİ CAVAB

İcbari tibbi sığorta ilə MRT (Maqnit Rezonans Tomoqrafiyası) müayinəsindən yararlanmaq istəyən vətəndaşların qarşılaşdığı ən böyük problemlərdən biri, uzun növbələr və müayinənin gecikməsi ilə bağlıdır. Bu vəziyyət, təcili pasiyentlərin vaxtında müayinə almasına əngəl törədir və bəzən onları ödənişli xidmətlərə yönləndirir. Bəs nə üçün MRT müayinəsində növbələr bu qədər çoxdur?
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, MRT və KT kimi mürəkkəb diaqnostik müayinələrə tələbat kifayət qədərdir. Vətəndaşlara planlı müayinə və müalicə ilə bağlı tibbi xidmətlər növbəlilik prinsipi əsasında göstərilir:
“Vətəndaşlara instrumental diaqnostik müayinələr (MRT, KT, USM və s.) gözləmə müddəti ərzində, yəni göndəriş verildiyi tarixdən 14 gündən gec olmayaraq göstərilir. Vətəndaşa həmin müddət ərzində dövlət xəstəxanasında tibbi xidmətin göstərilməsi mümkün olmadıqda İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin müqaviləli tibb müəssisələrinə, yəni özəl və müvafiq dövlət orqanlarının tabeliyindəki xəstəxanalara göndəriş verilir”.
Məlumatda qeyd olunub ki, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım zamanı isə vətəndaşa dərhal tibbi xidmət göstərilir.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az