İmtahandan kəsilən abituriyentlərin nəzərinə

19:32 3 Sentyabr 2025
Sevinc İbrahimzadə
Hər il minlərlə abituriyent universitetlərə qəbul olmaq üçün imtahan verir. Onların bir qismi istədikləri nəticəni əldə edərək tələbə adını qazanır, digərləri isə müxtəlif səbəblərdən imtahandan kəsilir. Əsas məsələ bu vəziyyətə necə yanaşmaq və sonrakı addımları düzgün müəyyən etməkdir.

Psixoloq Fərqanə Mehmanqızı Metbuat.az-a açıqlamasında imtahandan kəsilən abituriyentlərə və onların ailələrinə məsləhətlər verib. O bildirib ki, hər bir valideyn öz övladını tanımalıdır, hansı uşaq nə qədər yük götürə, məsuliyyət daşıya bilər, hansı peşəni, hansı fənni sevir və qavrama qabiliyyəti nə qədərdir, bütün bunları nəzərə alaraq uşaqdan gözləntisi olmalıdır:

“Bu gözləntilər normal və doğru şəkildə özünü doğrultduğu zaman heç bir problem yaranmır. Bu halda, istər uşaqda, istər valideyndə bir birlik, psixoloji alyans yaranır. Zatən bu birlik olduqda, xüsusilə də həssas uşaqlarla xüsusi rəftar etmək lazımdır. Lazım olsa, psixoloq yanına, mütəxəssis yanına aparmaq lazımdır. Əgər ehtiyac yoxdursa, valideyn özü uşağın yanında olmalı və onu müxtəlif istiqamətlərdə istiqamətləndirməlidir. Məsələn, əgər uşaq universitetə daxil olmayıbsa, qışqırıb-bağırmağın mənası yoxdur. Onun yerinə övladının yanında olub, ona dəstək olmaq lazımdır”.

F.Mehmanqızı qeyd edib ki, imtahandan kəsilmək nə sondur, nə də böyük bir uğursuzluqdur:

“Əgər bir insan universitetdə oxumaq istəyirsə, gələn il də hazırlaşıb daxil ola bilər. Başqaları da bunu ediblər və edəcəklər. Əgər uşaq qərar verirsə ki, artıq universitetdə oxumayacaq, deməli, bu istəyi içdən olmayıb. Çünki bir məqsədi, bir arzunu içdən istədiyimiz zaman biz ona doğru irəliləməyə daim hazır oluruq. Nəticə olaraq, ehtiyac olduğu zaman istər uşaq, istər ailə olaraq mütəxəssisə müraciət etmək məsləhətdir ki, bu mərhələni, bu çətinliyi birlikdə aşmaq mümkün olsun”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

