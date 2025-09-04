Bəzi ölkələrdə "Google" çökdü

Sentyabrın 4-də bir neçə ölkədə, ilk növbədə Cənub-Şərqi Avropada “Google” xidmətlərinin milyonlarla insan üçün əlçatmaz olduğu bildirilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, “DownDetector”a görə, “YouTube”, “Gmail”, “Chrome”, “Maps”, “Google Translate” və digər xidmətlərə daxil olmaqda çətinlik çəkən istifadəçilərdən gələn hesabatların artması səhər saatlarında başlayıb.
“Saat 07.10 GMT-dən başlayaraq hesabatlarda artım oldu. Kəsinti zamanı Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Gürcüstan, Xorvatiya, Serbiya, Rumıniya, Şimali Makedoniya, Ermənistan, Azərbaycan və digər 16 ölkədən xəbərlər aldıq”, -deyə “Outage.Report” izləyici saytı yazıb.
Bəzi istifadəçilər İsveçin “Spotify audio streaming” xidmətinin də bu kəsilmədən təsirləndiyini bildirir.