“Telegram”dan istifadə edənlərin nəzərinə

Xəbər verildiyi kimi, “Telegram" platforması üzərindən yeni dələduzluq halları müşahidə olunmaqdadır. Bəs vətəndaşlar “Telegram” üzərindən kibertəhlükəyə məruz qaldıqlarını necə müəyyən edə bilərlər?
İKT üzrə ekspert Fərhad Mirəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, rəqəmsal təhlükəsizlikdə əsas məsuliyyət istifadəçidədir:
“Sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilən kiber hücumlarda bir neçə hücum vektoru üzrə müşahidələr aparılır və fəaliyyətlər öz əksini tapır. Birinci, çalışırlar ki, hesabın özünü ələ keçirsinlər və həmin hesab vasitəsi ilə kontaktlara müraciət etsinlər və ya orada olan həssas məlumatları ələ keçirsinlər. Digər bir məsələdə, misal üçün, saxta saytlar göndərilir, yönləndirmələr edilir, müxtəlif dövlət qurumlarının adından və ya təşkilatların nüfuzlu şəxslərinin adından özlərini ifadə edirlər. Bu cür hallarda ayıq-sayıq olmaq və saxta saytla legitim saytın fərqini ayırmaq istifadəçinin üzərinə düşür. Bu, rəqəmsal savadlığa bağlıdır. Yəni, rəqəmsal savadlıq olmasa, əlbəttə ki, istifadəçi fərqi ayıra bilməyəcək. Misal üçün, Azərpoçtun adından məktublar gəlirdi ki, ünvanın dəyişdirilməsi və ya yenidən qeyd edilməsi tələbi yaranıb və keçid edərək ünvanı və kart məlumatlarını yenidən qeyd etmək lazımdır. Bunu saxta olduğunu ayırd etmək vətəndaşın üzərinə düşür. Çünki qurumlar və təşkilatlar özləri kifayət qədər sosial şəbəkələr üzərindən rəsmi təbliğat aparırlar”.
Ekspert bildirib ki, istifadəçilər sosial şəbəkələrdəki saxta linkləri və kampaniyaları rəsmi mənbələr vasitəsilə yoxlamalıdır:
“Rəsmi saytlara keçid edərək orada xəbərlər, elanlar, kampaniyalar və endirimlər bölmələrində həmin məlumatları təkrar yoxlamaq olar. Göndərilən linkə keçid edib, hər hansı bir kampaniyada iştirak etməzdən əvvəl rəsmi saytda da bu öz əksini tapıb-tapmadığını yoxlamaq lazımdır. Digər sosial şəbəkələrdə də paylaşımlar edilib-edilmədiyini nəzərdən keçirmək vacibdir. Sonra həmin təşkilatın və ya qurumun çağrı mərkəzinə zəng edərək stasionar telefon vasitəsilə dəqiqləşdirmək olar ki, belə bir kampaniya və ya istəklə bağlı mesaj həqiqətən də sizin qurumdan gəlibmi? Belə bir neçə yoxlayıcı sual vasitəsilə istifadəçi əməliyyat etməzdən əvvəl linkin və keçid edəcəyi saytın legitimliyinə əmin ola bilər”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az