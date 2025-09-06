Qurbanov "Qarabağ"ın transfer etməməsinin səbəbini AzTV-yə açıqladı

Qurbanov "Qarabağ"ın transfer etməməsinin səbəbini AzTV-yə açıqladı
00:20 6 Sentyabr 2025
95 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmaq böyük uğurdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AzTV-yə açıqlamasında "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

O bildirib ki, 8 ildən sonra yenidən Bakıda belə bir uğuru qeyd etmək xüsusi hissdir:

"Məncə, pley-off oyunlarına qədər irəliləmək özü böyük uğurdur. Oradan birbaşa Avropa Liqasının qrup mərhələsinə düşmək mümkündür. Bu il çox əziyyət çəkdik, amma hədəfimizi itirmədik və şükürlər olsun, yeni formatda keçirilən Çempionlar Liqasının qrupuna düşdük".

Baş məşqçi əlavə edib ki, transfer pəncərəsi müddətində bir neçə oyunçu komandaya cəlb olunub, bəzilərinin isə alınmaması klubdan asılı olmayıb.

O qeyd edib ki, iki əsas futbolçunun - bir hücumçu və bir sol vinger komandaya gətirilməsi planlaşdırılsa da, qarşı tərəfin müəyyən etdiyi şərtlər və danışıqlardakı çətinliklər səbəbindən transferlər həyata keçirilməyib. Üçüncü futbolçunun transferi də iki klub arasında yaranan çətinliklər üzündən alınmayıb.

"Amma hər bir halda sona kimi danışıqlarımız davam etdi və lazım olan addımları atdıq", - Q.Qurbanov bildirib.

Ətraflı süjetdə:

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan millisi böyük hesabla məğlub oldu -

Azərbaycan millisi böyük hesabla məğlub oldu - DÇ-2026

06 Sentyabr 2025 00:42
“WhatsApp”, “Facebook” və “Instagram” birləşdi

“WhatsApp”, “Facebook” və “Instagram” birləşdi

05 Sentyabr 2025 23:15
Flik ulduz futbolçunu əsas heyətdən sildi

Flik ulduz futbolçunu əsas heyətdən sildi

05 Sentyabr 2025 22:45
Məşhur məşqçi "Fənərbaxça"da işləmək istəyir

Məşhur məşqçi "Fənərbaxça"da işləmək istəyir

05 Sentyabr 2025 22:12
İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

05 Sentyabr 2025 21:35
Ulduz futbolçu “Qalatasaray”a mesaj göndərdi -

Ulduz futbolçu “Qalatasaray”a mesaj göndərdi - Məni transfer edin

05 Sentyabr 2025 20:43
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qurbanov "Qarabağ"ın transfer etməməsinin səbəbini AzTV-yə açıqladı

06 Sentyabr 2025 00:20

Vaqiflə Samirənin qızı Çində oxuyacaq -

05 Sentyabr 2025 23:57

Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişir

05 Sentyabr 2025 23:47

16 yaşlı qız qətlə yetirildi, 18 yaşlı qardaşı tutuldu

05 Sentyabr 2025 23:43

Bufetlər yeni tədris ilinə hazırdır?

05 Sentyabr 2025 23:40

Hərbi xidmətdən yayınanlar həbs oluna bilər

05 Sentyabr 2025 23:22

Bakıdan bu şəhərə aviareys bərpa olunur

05 Sentyabr 2025 23:15

“WhatsApp”, “Facebook” və “Instagram” birləşdi

05 Sentyabr 2025 23:15

Öncə əməkhaqqı artmalı, sonra iş saatları azaldılmalıdır -

05 Sentyabr 2025 22:53

Flik ulduz futbolçunu əsas heyətdən sildi

05 Sentyabr 2025 22:45