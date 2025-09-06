Teleqramı oğurlananların nəzərinə

Son günlər tanışların adından atılan linklər gündəmdədir. Bu linklər vasitəsilə kiberdələduzlar insanların teleqram hesablarını oğurlayır.
Bəs bu zaman nə etmək lazımdır?
Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan Kibertəhlükəsizliyin idarəedilməsi sektorunun aparıcı məsləhətçisi Sənan Vəlizadə bildirib ki, sosial media və ya mesajlaşma tətbiqində (məsələn, Telegram) hesabınız oğurlanıbsa, ilk atmalı olduğunuz addım həmin hesabın bərpasını təmin etməkdir.
"Telegram kimi tətbiqlərdə aktiv sessiyalar bölməsindən digər cihazlarda açılmış hesabları izləmək və tanımadığınız sessiyaları əlavə girişləri ləğv etmək mümkündür.
- Tətbiqin Settings > Devices (Cihazlar) bölməsinə daxil olaraq tanımadığınız və sizə aid olmayan girişləri "Terminate Session" funksiyası ilə bağlamaq lazımdır.
İki faktorlu identifikasiyanı da aktiv etmək lazımdır".
Sənan Vəlizadə qeyd edib ki, anntivirus proqramı quraşdırmaq da vacib şərtlərdən biridir.
"Telefon və digər cihazlarda PIN, Face ID və ya barmaq izi kilidi aktiv saxlayın. Əməliyyat sistemini və tətbiqləri mütəmadi yeniləyin.
Bu addımlar həm hesablarınızı qorumağa, həm də gələcəkdə belə halların qarşısını almağa kömək edəcək".
Ülkər Abdurahmanlı