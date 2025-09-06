Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?
17:10 6 Sentyabr 2025
90 Texnologiya
Mətbuat
A- A+

2024-cü ildə Azərbaycanda internetdən istifadənin 39,9 %-i əyləncə, rəqəmsal kontentdən yararlanmaq məqsədi ilə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, internetdən istifadənin 39,5 %-i ünsiyyət, vətəndaş iştirakçılığı, əməkdaşlıq, 8,5 %-i elektron ticarət və tranzaksiyalar, 4,5 %-i məlumatın əldə edilməsi, 3,4 %-i rəqəmsal kontentin yaradılması, 1,6 %-i peşəkar fəaliyyət, 1,4 %-i təlim və təhsil, 1,2 %-i süni intellektdən yararlanmaq məqsədli olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42
“Telegram”dan istifadə edənlərin nəzərinə

“Telegram”dan istifadə edənlərin nəzərinə

05 Sentyabr 2025 15:42
“WhatsApp”a gizlilik funksiyası gəldi -

“WhatsApp”a gizlilik funksiyası gəldi - Bağlamaq olacaq

03 Sentyabr 2025 20:27
“WhatsApp” sevimli funksiyanı istifadəyə verdi

“WhatsApp” sevimli funksiyanı istifadəyə verdi

02 Sentyabr 2025 23:24
​“WhatsApp”da inanılmaz yenilik -

​“WhatsApp”da inanılmaz yenilik - Telefon nömrəsinə ehtiyac qalmadı

01 Sentyabr 2025 21:07
​TikTok-da mesaj göndərmək üsulu dəyişdi -

​TikTok-da mesaj göndərmək üsulu dəyişdi - DM belə işləyəcək

01 Sentyabr 2025 20:24
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər

06 Sentyabr 2025 17:16

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

06 Sentyabr 2025 16:31

Əhməd İsmayılov Çində forumda iştirak edib

06 Sentyabr 2025 16:21

“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” -

06 Sentyabr 2025 16:05

Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -

06 Sentyabr 2025 15:57

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

06 Sentyabr 2025 15:43

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33