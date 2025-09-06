Sentyabr onların ayıdır - Şans qapıları üzlərinə açılır

Sentyabr onların ayıdır -
23:12 6 Sentyabr 2025
Sentyabr bəzi bürclər üçün yeni fürsətlərin, gözəl dəyişikliklərin və uğurların başlanğıcı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ay ulduzlar onların yanında dayanaraq həm iş, həm də şəxsi həyatda yeni qapılar açacaq.

Qoç – Enerji dolu bu bürc sentyabrda istədiyi layihələri həyata keçirmək imkanı qazanacaq. Ulduzlar onlara həm karyera, həm də şəxsi münasibətlərdə dəstək olacaq.

Əkizlər – Uzun müddətdir gözlədikləri fürsətlər bu ay qapılarını döyəcək. İş həyatında irəliləyiş və maddi gəlir artımı gözlənilir.

Qız – Sentyabr onların ayıdır. Bu bürc həyatında yeni başlanğıclar edəcək, həm də uzun müddət arzuladığı uğurlara çatacaq.

Oxatan – Şanslı günlər yaxınlaşır. Ulduzlar Oxatanlara sürpriz imkanlar gətirəcək, xüsusilə də təhsil və səyahətlə bağlı müsbət xəbərlər var.

Balıqlar – Qəlbi ilə düşündüyü hər şey bu ay reallığa çevrilə bilər. Balıqlar üçün həm sevgi, həm də iş həyatında şans qapıları açılır.

