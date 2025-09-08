ChatGPT-də yenilik - Söhbət etmək üsulu dəyişdi

ChatGPT-də yenilik -
23:10 8 Sentyabr 2025
122 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

OpenAI, ChatGPT-də yenilik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni alət istifadəçilərə bir söhbətdən müxtəlif ssenarilər çıxarmağa və alternativ ideyalar üzərində işləməyə imkan verir. Bildirilir ki, istifadəçilər söhbət zamanı “daha çox seçim” menyusundan “yeni söhbətə” seçimini edə bilərlər. Bu, mövcud söhbəti kopyalayır və yeni söhbət pəncərəsi açır. Yenilik sayəsində orijinal söhbəti qoruyaraq alternativ ssenarilər üzərində işləmək mümkün olur.

Bundan əvvəl, istifadəçilər ya cari söhbətə davam etməli, ya da tamamilə yenisini açmalı idilər. Bu, iş axınını pozurdu.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“WhatsApp”a “Canlı foto” funksiyası gəldi -

“WhatsApp”a “Canlı foto” funksiyası gəldi - Görüntülər belə göndəriləcək

08 Sentyabr 2025 22:25
Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10
Teleqramı oğurlananların nəzərinə

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42
“Telegram”dan istifadə edənlərin nəzərinə

“Telegram”dan istifadə edənlərin nəzərinə

05 Sentyabr 2025 15:42
“WhatsApp”a gizlilik funksiyası gəldi -

“WhatsApp”a gizlilik funksiyası gəldi - Bağlamaq olacaq

03 Sentyabr 2025 20:27
“WhatsApp” sevimli funksiyanı istifadəyə verdi

“WhatsApp” sevimli funksiyanı istifadəyə verdi

02 Sentyabr 2025 23:24
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Türkiyə Ermənistanla sərhədi açacaq? -

08 Sentyabr 2025 23:48

Urmiya gölü tamamilə qurudu

08 Sentyabr 2025 23:47

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi -

08 Sentyabr 2025 23:45

Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri

08 Sentyabr 2025 23:37

Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır -

08 Sentyabr 2025 23:18

VIP və ümumi biletlər arasında hansı fərqlər var? -

08 Sentyabr 2025 23:12

ChatGPT-də yenilik -

08 Sentyabr 2025 23:10

Repetitorluq qadağan oluna bilər? -

08 Sentyabr 2025 22:59

İspaniya və İsrail arasında gərginlik

08 Sentyabr 2025 22:53

Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə

08 Sentyabr 2025 22:53