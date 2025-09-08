ChatGPT-də yenilik - Söhbət etmək üsulu dəyişdi

OpenAI, ChatGPT-də yenilik edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, yeni alət istifadəçilərə bir söhbətdən müxtəlif ssenarilər çıxarmağa və alternativ ideyalar üzərində işləməyə imkan verir. Bildirilir ki, istifadəçilər söhbət zamanı “daha çox seçim” menyusundan “yeni söhbətə” seçimini edə bilərlər. Bu, mövcud söhbəti kopyalayır və yeni söhbət pəncərəsi açır. Yenilik sayəsində orijinal söhbəti qoruyaraq alternativ ssenarilər üzərində işləmək mümkün olur.
Bundan əvvəl, istifadəçilər ya cari söhbətə davam etməli, ya da tamamilə yenisini açmalı idilər. Bu, iş axınını pozurdu.