Cari ildə bu şəhər və rayonlar qazlaşdırılacaq

Cari ildə bu şəhər və rayonlar qazlaşdırılacaq
17:11 9 Sentyabr 2025
68 Ölkə
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

2020–2025-ci illər ölkə üzrə 108 yaşayış məntəqəsi və 166 yaşayış massivində daşıyıcı və paylayıcı küçə qaz kəmərləri çəkilib. 1 sentyabr 2025-ci ilə qədər respublikada qazlaşma səviyyəsi 96%-ə çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, 2025-ci ildə Lənkəran, Şəki, Ağcabədi, Ağdaş, Astara, Cəlilabad, Göygöl, Xaçmaz, Xızı, Quba, Qusar, Masallı, Neftçala, Oğuz, Salyan, Samux, Şəmkir, Tovuz, Yardımlı, Zaqatala rayonlarının 25 yaşayış məntəqəsində və 21 yaşayış massivində daşıyıcı və paylayıcı küçə qaz kəmərlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulub.

“Artıq 7 yaşayış məntəqəsində və 13 yaşayış massivində işlər tamamlanıb, 8 yaşayış məntəqəsində və 7 yaşayış massivində işlər davam etdirilir. Qalan 10 kənddə və 1 massivdə işlərə başlanılması üçün tədbir görülür”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avtolizinq, yoxsa kredit -

Avtolizinq, yoxsa kredit - Hansı sərfəlidir?

09 Sentyabr 2025 17:04
Aeroportdan taksi sifarişi qadağan edilir?

Aeroportdan taksi sifarişi qadağan edilir?

09 Sentyabr 2025 16:42
Bu "Bolt" sürücüləri cərimələnəcək -

Bu "Bolt" sürücüləri cərimələnəcək - Xəbərdarlıq

09 Sentyabr 2025 16:41
Bu qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə ediləcək

Bu qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə ediləcək

09 Sentyabr 2025 16:25
Süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlandı -

Süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

09 Sentyabr 2025 16:10
Əmək pensiyaları artırılacaq -

Əmək pensiyaları artırılacaq - Bu tarixdən

09 Sentyabr 2025 16:03
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Real" iki ulduz futbolçuya qapını göstərdi

09 Sentyabr 2025 17:24

Cari ildə bu şəhər və rayonlar qazlaşdırılacaq

09 Sentyabr 2025 17:11

Avtolizinq, yoxsa kredit -

09 Sentyabr 2025 17:04

Elektrik batareyaları necə zərərsizləşdirilməlidir? -

09 Sentyabr 2025 16:52

Aeroportdan taksi sifarişi qadağan edilir?

09 Sentyabr 2025 16:42

Bu "Bolt" sürücüləri cərimələnəcək -

09 Sentyabr 2025 16:41

Bu qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə ediləcək

09 Sentyabr 2025 16:25

Süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlandı -

09 Sentyabr 2025 16:10

Əmək pensiyaları artırılacaq -

09 Sentyabr 2025 16:03

Millimizin Ukrayna ilə oyunda şansı var?

09 Sentyabr 2025 15:53