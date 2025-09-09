Sevgidə bəxti gətirməyən 3 bürc - Buna görə münasibət alınmır

20:52 9 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Niyə onlar üçün harmonik münasibətlər tapmaq çətindir və vəziyyəti necə dəyişdirmək olar?

Hər kəsin sevgidə asan yolu yoxdur. Bəziləri ilk görüşdən şanslıdır, bəziləri isə təkrar-təkrar xəyal qırıqlığı, uğursuz münasibətlər və ya qarşılıqsız hisslərlə üzləşirlər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astrologiya bürcün üç əlamətini müəyyən edir ki, onlar şəxsi həyatlarında başqalarından daha çox çətinlik çəkirlər. Ancaq uğursuzluqların pis dairəsindən belə bir çıxış yolu var - ulduzlar sizə hansının olduğunu söyləyəcək.

Oğlaq: Çox yüksək standartlar

Oğlaqlar sabitliyə can atırlar və çox vaxt tərəfdaş seçiminə çox rasional yanaşırlar. Səhv etməkdən qorxurlar, ona görə də ideallarına uyğun gəlməyənləri uzaqlaşdırırlar. Bu, sevgi axtarışını gecikdirə bilər.

Məsləhət: özünüzə daha çevik olmağa və ürəyinizin hiss etməsinə icazə verin, nəinki təhlil edin.

Qız bürcü: Zəriflik əvəzinə tənqid

Qız bürcləri tələbkar təbiəti və tənqidə meyli ilə tanınır. Münasibətlərə əhəmiyyət verirlər, lakin bəzən kiçik şeylərə qarşı həddən artıq seçici olurlar ki, bu da onların tərəfdaşını incidə bilər. Bu səbəbdən romantizm tez bir zamanda yox ola bilər.

Məsləhət: sevdiyiniz insanın müsbət keyfiyyətlərini qiymətləndirməyi öyrənin və çatışmazlıqlarını göstərməkdən daha tez-tez tərifləyin.

Dolça: Hər şeydən əvvəl azadlıq

Dolçalar çox müstəqildirlər və məhdud olmağı sevmirlər. Onlar üçün çox yaxın və ya tələbkar münasibətlər tələyə çevrilir. Buna görə tərəfdaşlar tez-tez lazımsız hiss edirlər və əziyyət çəkirlər.

Məsləhət: tərəfdaşın özünü dəyərli hiss etməsi üçün şəxsi azadlıq və yaxınlıq arasında tarazlıq tapmaq vacibdir.

Bəs bürcün digər əlamətləri haqqında nə demək olar? Bu siyahıda olmasanız belə, unutmayın: ideal münasibət deyə bir şey yoxdur. Ancaq öz üzərində işləmək, səmimiyyət və hisslərə açıqlıq hər kəsə xoşbəxt bir sevgi hekayəsi qurmağa kömək edə bilər.

