“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

22:04 10 Sentyabr 2025
75 Texnologiya
Anar Türkeş
“WhatsApp” müxtəlif fonları olan söhbətlərdə mesajların oxunduğunu göstərən işarələrlə bağlı dəyişiliklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl müxtəlif mövzulu bəzi söhbətlərdə mesajların oxunduğunu bildirən işarə simvolu ənənəvi mavi rəngdə deyil, ağ idi. Lakin bu, istifadəçilər arasında çaşqınlıq yaratmışdı. İstifadəçilər rəngi ayırd etməyin çətin olduğunu, mesajın oxunub-oxunmadığını müəyyən etməyin çətin olduğunu irəli sürmüşdü. Yeniliyə əsasən söhbətlərin fonundan asılı olmayaraq mesajların oxunduğunu göstərən qoşa işarələrin rəngi həmişə mavi olacaq.

Yenilik “WhatsApp”ın beta versiyalarında müşahidə edilib.

