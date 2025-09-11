iPhone 17 Azərbaycanda bu qiymətə satışa çıxarıldı

iPhone 17 Azərbaycanda bu qiymətə satışa çıxarıldı
08:25 11 Sentyabr 2025
151 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

Apple şirkətinin təqdim etdiyi yeni iPhone 17 artıq Azərbaycana gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada görüntülər paylaşılıb. İddialara görə, iPhone 17 Azərbaycanda 6500 manatdan satışa çıxarılıb.

Qeyd edək ki, Apple şirkətinin texnologiya satışı ilə məşğul olan mağazalarının sayt və sosial media hesablarındakı məlumata görə, yeni iPhone 17 rəsmən iki həftə sonra Azərbaycanda satışa çıxarılacaq. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan artıq Apple şirkətinin 2-ci dərəcəli satış bazarına daxil edilib.

ABŞ bazarında iPhone 17-nin qiyməti 799 dollardan başlayır. Şirkətin məlumatına görə, satışa çıxarılacaq iPhone Air telefonlarının qiyməti 999 dollardan başlayır. iPhone 17 Pro 1099 dollar, iPhone 17 Pro Max isə 1199 dollardan başlayan qiymətlərlə təklif ediləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

10 Sentyabr 2025 22:04
Yeni iPhone-ların qiyməti açıqlandı

Yeni iPhone-ların qiyməti açıqlandı

10 Sentyabr 2025 08:25
ChatGPT-də yenilik -

ChatGPT-də yenilik - Söhbət etmək üsulu dəyişdi

08 Sentyabr 2025 23:10
“WhatsApp”a “Canlı foto” funksiyası gəldi -

“WhatsApp”a “Canlı foto” funksiyası gəldi - Görüntülər belə göndəriləcək

08 Sentyabr 2025 22:25
Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10
Teleqramı oğurlananların nəzərinə

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xocalı və Xocavənd rayonlarına köç karvanı yola salındı

11 Sentyabr 2025 09:00

iPhone 17 Azərbaycanda bu qiymətə satışa çıxarıldı

11 Sentyabr 2025 08:25

Arzuladığı hər şeyi əldə edəcək bürc -

11 Sentyabr 2025 03:19

Amerikalı siyasətçi Çarli Kirk sui-qəsdə məruz qaldı

11 Sentyabr 2025 01:15

Sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var -

11 Sentyabr 2025 00:20

İsrailli nazirlərin Avropanın 29 ölkəsinə girişi qadağan edildi

10 Sentyabr 2025 23:48

Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistana girişi belə olacaq

10 Sentyabr 2025 23:28

1 stansiya gedən sərnişin nə qədər ödəyəcək? -

10 Sentyabr 2025 23:14

Yerə bənzəyən ekzoplanet kəşf edildi

10 Sentyabr 2025 22:47

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı -

10 Sentyabr 2025 22:15