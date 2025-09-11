Yamal “Bavariya”ya? - Transferin pərdəarxası məlum oldu

19:05 11 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
2022-ci ildə “Bavariya” “Barselona”nın futbolçusu Lamine Yamalı transfer etmək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bavariya” futbolçunu 5 milyon avroya transfer etməyi nəzərdən keçirib. Lakin menecer Jorge Mendesin müdaxiləsi transferin qarşısını alınıb. BILD nəşrinin məlumatına görə, o vaxtkı idman direktoru Həsən Salihamidziç və menecer Marko Neppe Madriddə Yamalın keçmiş agenti İvan de la Penya ilə gizli görüşlər keçiriblər. Qavini transfer etmək üçün İspaniyaya gələn almanlar, Yamalı da transfer etməyə cəhd ediblər. İddialara görə, “Bavariya” transferi reallaşdırmağa yaxın olub. Lakin agent Xorxe Mendesin gəlişi “Bavariya”nın transferi reallaşdırmasına mane olub. Ardınca “Barselona” futbolçunu əsas komandaya inteqrasiya edərək onun klubda qalmasını təmin edib.

Qeyd edək ki, Lamin Yamal 2023-cü ildə “Barselona” ilə sərbəst qalma məbləği 1 milyard avro olan müqavilə imzalayıb.

