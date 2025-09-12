Sadəlövh olan 5 bürc - Tez aldanırlar

Sadəlövh olan 5 bürc -
03:19 12 Sentyabr 2025
156 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər həddindən artıq etibarlı, ürəyi təmiz və sadəlövh olduqları üçün çox vaxt aldanırlar.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, onlar insanlarda yalnız yaxşılığı görməyə meyllidirlər və buna görə də bəzən ən yaxın bildikləri şəxslərdən belə zərbə ala bilirlər.

Balıqlar – Çox emosional və mərhəmətli olduqları üçün insanlara tez güvənirlər. Başqalarını özləri kimi təmiz niyyətli hesab etdiklərinə görə tez-tez aldanırlar.

Xərçəng – Ürəyiyumşaqlığı və ailə dəyərlərinə bağlılığı onları manipulyasiyaya açıq edir. İnsanları incitməmək üçün çox vaxt özlərini qurban verirlər.

Tərəzi – Hər kəslə mehriban və balanslı münasibət qurmaq istəyirlər. Qarşı tərəfin pis niyyətini çox gec anlayırlar.

Oxatan – Açıqürəkli və səmimi olduqları üçün bəzən qarşısındakı insanın sözlərini düşünmədən qəbul edirlər. Sadəlövh olduqlarından tez inanırlar.

Şir – İnanmağı və sevilməyi sevdikləri üçün bəzən yaltaq və saxta münasibətləri də həqiqi qəbul edirlər.

Qeyd edək ki, bu bürclərin zəif tərəfi sadəlövhlükdür, amma güclü tərəfləri – təmiz qəlbli və mehriban olmalarıdır.

