​“Yolu Zəfər yoludur, Zəngəzur” - Tünzalə Ağayeva

​“Yolu Zəfər yoludur, Zəngəzur” -
17:09 12 Sentyabr 2025
151 Şou
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Xalq artisti Tünzalə Ağayeva “Zəngəzur mahnısı”na çəkilən klipdə yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz yeni ekran işindən bir hissəni şəxsi “İnstagram” hesabında paylaşıb. Sənətçinin klipdəki obrazı xüsusi diqqət çəkib. Millli və tarixi ornamentlərin yer aldığı geyim məşhur dizayner Lali Rüstəmovaya məxsusdur. Styling isə ulduzun şəxsi stilisti Şamxal Ramazanlıya aiddir.

Layihənin məqsədi milli-mədəni yaddaşın gücləndirilməsi və Qərbi Azərbaycan mövzusunun mədəni təbliğinə töhfə verməkdir.

Klipin çəkilişləri Şərqi Zəngəzur - Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında baş tutub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Nadir Qafarzadə tanınmış həkimlə qohum imiş -

Nadir Qafarzadə tanınmış həkimlə qohum imiş - FOTO

10 Sentyabr 2025 00:37
Rəqsanənin həbsindən sonra əri göründü -

Rəqsanənin həbsindən sonra əri göründü - FOTO

04 Sentyabr 2025 22:33
Mina yayı bahalı klipi ilə yekunlaşdırdı -

Mina yayı bahalı klipi ilə yekunlaşdırdı - FOTO

03 Sentyabr 2025 16:10
“Ağalarovun övladları zarafatlarımı əzbər bilir” -

“Ağalarovun övladları zarafatlarımı əzbər bilir” - Ramin Hacıyev

02 Sentyabr 2025 23:51
Orxan Zeynallı evləndi -

Orxan Zeynallı evləndi -FOTO

31 Avqust 2025 23:33
İnna Bakıda konser verdi -

İnna Bakıda konser verdi -VİDEO

31 Avqust 2025 10:30
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Təxirə salınan “Sabah” – “Qarabağ” matçının vaxtı bilindi

12 Sentyabr 2025 17:53

Bu imtahanların nəticələri açıqlandı

12 Sentyabr 2025 17:44

Xırdalan-Sumqayıt qatarlarının hərəkəti müvəqqəti dayandırılır

12 Sentyabr 2025 17:38

Tramp Putinə xəbərdarlıq etdi

12 Sentyabr 2025 17:35

İtkin şəhid Vəkil Qayıbov dəfn edildi

12 Sentyabr 2025 17:27

“Nurlan” kafesində nöqsanlar aşkarlandı -

12 Sentyabr 2025 17:12

​“Yolu Zəfər yoludur, Zəngəzur” -

12 Sentyabr 2025 17:09

“Qarabağ”ın səfər matçının biletlərinin qiymətləri açıqlandı

12 Sentyabr 2025 16:51

Bu universitetdə bəzi ixtisaslarda dərslər 4 gün olacaq

12 Sentyabr 2025 16:46

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36