“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

22:25 12 Sentyabr 2025
152 Texnologiya
Anar Türkeş
“WhatsApp” X-dəki cavab silsiləsinə bənzər funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya böyük qruplarda eyni vaxtda bir neçə mövzunun müzakirəsi zamanı yaranan çaşqınlığı aradan qaldıracaq. Bildirilir ki, yenilik həm də keçmiş söhbətləri izləməyi asanlaşdıracaq. Yeni funksiya istinadların ümumi sayını mesaj sitatlarının altında göstərməyə imkan verəcək. İstifadəçilər mesajı göndərənin cavabından sitat gətirərək cavab verdikcə, həmin cavab başlığının sayı artmağa davam edəcək.

Xəbərdə deyilir ki, sitatın üzərinə klikləməklə, istifadəçilər söhbət tarixçələrini müşahidə edə bilərlər. Bu mövzuya əlavə edilən hər yeni cavab söhbətin bir hissəsi kimi tarixçədə qalacaq və onları əvvəldən axıra kimi nəzərdən keçirmək mümkün olacaq.

