Azərbaycanda tütün istehsalı azaldı

2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən tütün istehsalında 58,3% azalma olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Cari ildə ölkədə 1 milyon 165,7 min ton şəkər və qənd istehsal edilib. Sentyabrın 1-i vəziyyətinə ölkənin hazır məhsul ehtiyatı 518,8 tondur.
Hesabat dövründə tütün məmulatlarının istehsalında isə 8% artım olub. Sentyabrın 1-nə kimi tarlalardan 5 min ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 53% çox tütün yığılıb.