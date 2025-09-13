Azərbaycanda tütün istehsalı azaldı

Azərbaycanda tütün istehsalı azaldı
11:42 13 Sentyabr 2025
2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən tütün istehsalında 58,3% azalma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Cari ildə ölkədə 1 milyon 165,7 min ton şəkər və qənd istehsal edilib. Sentyabrın 1-i vəziyyətinə ölkənin hazır məhsul ehtiyatı 518,8 tondur.

Hesabat dövründə tütün məmulatlarının istehsalında isə 8% artım olub. Sentyabrın 1-nə kimi tarlalardan 5 min ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 53% çox tütün yığılıb.

