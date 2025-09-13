Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salındı

Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salındı
11:51 13 Sentyabr 2025
Bu gün Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə ilk köç olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk mərhələdə kəndə 9 ailə olmaqla 30 nəfər Ağdam rayon Dörd yol adlanan ərazisindən yola salınıb.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

Qayıdış proqramına uyğun olaraq Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə ilk köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

