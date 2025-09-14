Getdikcə daha çox ölkə İsrailin "Eurovision"da iştirakına qarşı çıxır

Bir çox ölkənin ictimai yayımçı qurumu, Qəzzadakı müharibə səbəbindən İsrailin 2026 Eurovision Mahnı Müsabiqəsinə qatılmasına icazə veriləcəyi təqdirdə öz ölkələrinin yarışmaya qatılmayacağını bəyan edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniyanın mədəniyyət naziri Ernest Urtasun milli televiziya kanalına açıqlamasında, İsrailin Eurovision-a qatılması halında konkret addımlar atılmalı olduğunu bildirərək, İspaniyanın yarışmaya qatılmasını sual altında qoyduğunu deyib.
Urtasun son qərarı İspaniya dövlət televiziyası RTVE-nin verəcəyini qeyd edib və əlavə edib ki, İspaniya daha əvvəl İsrailin yarışmadan uzaqlaşdırılmasını rəsmi şəkildə tələb edib.
İrlandiyanın ictimai yayımçısı RTE də bəyan edib ki, İsrailin qatılmasına icazə verildiyi halda, İrlandiya yarışmada iştirak etməyəcək. RTE-nin açıqlamasında bildirilir ki, iyul ayında Avropa Yayım Birliyinin (EBU) ümumi yığıncağında bir çox üzv İsrailin Eurovision-a qatılması ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edib.
EBU-nun başlatdığı məsləhətləşmə prosesi və cəza almadan müsabiqədən çıxmaq müddətinin uzadılmasının müsbət qarşılandığı vurğulanıb. Açıklamada həmçinin qeyd olunub:
“Əgər İsrail iştirak etməyə davam edərsə, İrlandiya 2026 Eurovision Mahnı Müsabiqəsinə qatılmayacaq. Yekun qərarı isə EBU-nun mövqeyindən sonra verəcəyik.”
Sloveniyanın ictimai yayım qurumu RTV də bəyan edib ki, əgər İsrail gələn il yarışmaya daxil edilərsə, Sloveniya Eurovision-a qatılmayacaq. RTV-dən verilən açıqlamada bu qərarın Fələstin xalqı ilə həmrəylik üçün alındığı vurğulanıb.
İslandiyanın yayım qurumu RUV açıqlamasında bildirib ki, əgər İsrail Eurovision-a qatılarsa, İslandiya öz iştirakını sual altında qoyacaq. Açıqlamada qeyd olunub ki, İslandiya Qəzzadakı humanitar vəziyyəti nəzərə alaraq Avropadakı ümumi mövqeyə qoşulacaq.
Niderlandın ictimai yayımçısı AVROTROS isə bəyan edib ki, əgər İsrail yarışmaya qatılarsa, Niderlandın iştirak etməsi “mümkün olmayacaq”.
Açıqlamada deyilir: “Qəzzada davam edən ciddi əzablara baxmayaraq belə bir vəziyyətdə İsrailin iştirakı əsla haqlı göstərilə bilməz”. Həmçinin vurğulanıb ki, İsrail builki Eurovision-u da siyasi alət kimi istifadə edib və müdaxilə göstərib. Bunun isə AVROTROS-un müdafiə etdiyi dəyərlərlə ziddiyyət təşkil etdiyi bildirilib.
İsrailin gələn il yarışmaya qatılması ilə bağlı narahatlıq keçirən Belçika isə öz iştirakına dair qərarını dekabrda verəcəyini bildirib. Lakin Belçikanın qatılıb-qatılmayacağına dair son qərarı bu dəfə fransızdilli ictimai televiziya kanalı RTBF-in verəcəyi və bu qərarın dekabr ayında açıqlanacağı bildirilib.