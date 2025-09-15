Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı
21:10 15 Sentyabr 2025
167 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Joze Mourinyo 2004-cü ilə qədər məşqçi kimi çalışdığı stadiona tamaşaçı kimi qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo “Porto” - “Nasional” matçını tribunadan izləyib. “Portu” azarkeşləri Mourinyonu alqışlarla qarşılayıblar. Klub rəhbərləri ilə birgə oyunu izləyən məşqçinin stadiondakı monitordan nümayiş etdirilməsi məmnunluqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Joze Mourinyo 2002-2004-cü illərdə "Portu"nu çalışdırıb. O, klub tarixində əldə etdiyi uğurlarla yadda qalıb. UEFA Çempionlar Liqasında "Fənərbaxça" “Benfika”ya məğlub olaraq mübarizəni dayandırandan sonra Joze Mourinyo istefaya göndərilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

15 Sentyabr 2025 22:15
Alonsonun yerinə Ançelotti? -

Alonsonun yerinə Ançelotti? - "Real"ı silkələyən açıqlama

15 Sentyabr 2025 19:43
Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

15 Sentyabr 2025 12:00
IV tura yekun vuruldu

IV tura yekun vuruldu

15 Sentyabr 2025 00:11
Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında 3 medal qazandı

Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında 3 medal qazandı

14 Sentyabr 2025 23:42
"Mançester Siti" "Mançester Yunayted"i darmadağın etdi

"Mançester Siti" "Mançester Yunayted"i darmadağın etdi

14 Sentyabr 2025 22:07
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yəhudi aktrisa mötəbər səhnədə “Fələstinə azadlıq” şüarı səsləndirdi

15 Sentyabr 2025 22:34

​Cənubi Koreyaya suni intellektlə kiberhücumlar təşkil edildi

15 Sentyabr 2025 22:28

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

15 Sentyabr 2025 22:15

​Şimali Koreyanın nüvə dövləti statusu ləğv edilə bilməz -

15 Sentyabr 2025 22:10

Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə görüşdü

15 Sentyabr 2025 21:52

Ceyhun Bayramovdan Qətərə hücumla bağlı açıqlama

15 Sentyabr 2025 21:18

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

15 Sentyabr 2025 21:10

İnanılmaz şanslı olacaq bürclər -

15 Sentyabr 2025 20:45

Nanənin verilişi bağlandı

15 Sentyabr 2025 20:19

Bakının bu əraziləri yenidən qurulur -

15 Sentyabr 2025 19:53