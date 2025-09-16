Oleq Əmirbəyov Hacı Murad Yağızarovun dəfn mərasimində iştirak edib

“Azərbaycan mədəniyyəti üçün kədərli bir gündür. Onun rolları dillər əzbəri olub, yaddaşlarda iz buraxıb”.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında mədəniyyət nazirinin müşaviri Oleq Əmirbəyov Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov haqqında danışarkən deyib
"Mənim bəxtim gətirib ki, onunla tərəf-müqabili olmuşam. O, ən xırda detallara qədər fikir verirdi və obraz üzərində çox diqqətlə işləyirdi. Səhhətinə görə Bakıya gələ bilmirdi. Bir neçə gün əvvəl vəfat xəbəri yayılanda, dövlətin dəstəyi ilə nəşi Bakıya gətirildi. Təəssüf ki, görkəmli aktyorlarımızı bir-bir itiririk. Onların yaratdığı obrazlar isə yaddaşımızda əbədi olaraq qalacaq”.