​TikTok-la bağlı qərar verildi

​TikTok-la bağlı qərar verildi
21:52 17 Sentyabr 2025
126 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

TikTok-un ABŞ-də fəaliyyətini davam etdirməsi üçün şərtlər bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Oracle”, “Andreessen Horovitz” və “Silver Lake” kimi ABŞ şirkətləri TikTok-un ABŞ-dəki aktivlərinin təxminən 80%-ni əldə edəcəklər. Çinli səhmdarlar 20%-dən az paya sahib olacaqlar. Yeni konsorsium əsasən ABŞ vətəndaşlarından ibarət idarə heyəti tərəfindən idarə olunacaq. Şuraya Tramp administrasiyası tərəfindən təyin edilən bir üzv də daxil olacaq.

Məlumata görə, razılaşmanın çərçivəsi Madriddə ABŞ və Çin müzakirəçiləri tərəfindən müəyyən edilib. Məlumata görə, bununla bağlı ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Çin sədri Si Cinpin arasında onlayn görüş zamanı müqavilə imzalanacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

12 Sentyabr 2025 22:25
iPhone 17 Azərbaycanda bu qiymətə satışa çıxarıldı

iPhone 17 Azərbaycanda bu qiymətə satışa çıxarıldı

11 Sentyabr 2025 08:25
“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

10 Sentyabr 2025 22:04
Yeni iPhone-ların qiyməti açıqlandı

Yeni iPhone-ların qiyməti açıqlandı

10 Sentyabr 2025 08:25
ChatGPT-də yenilik -

ChatGPT-də yenilik - Söhbət etmək üsulu dəyişdi

08 Sentyabr 2025 23:10
“WhatsApp”a “Canlı foto” funksiyası gəldi -

“WhatsApp”a “Canlı foto” funksiyası gəldi - Görüntülər belə göndəriləcək

08 Sentyabr 2025 22:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15

​TikTok-la bağlı qərar verildi

17 Sentyabr 2025 21:52

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 21:24

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

17 Sentyabr 2025 20:49

Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi

17 Sentyabr 2025 20:35

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar -

17 Sentyabr 2025 20:27

“Qalatasaray” türk ulduzla anlaşdı

17 Sentyabr 2025 19:05

Baş nazir yeni qərar imzalayıb

17 Sentyabr 2025 18:03

Azərbaycan və BƏƏ biznes əməkdaşlığını gücləndirir

17 Sentyabr 2025 17:59

Bu sürücülər cərimələnəcək?

17 Sentyabr 2025 17:50