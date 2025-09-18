Yalan danışan 4 bürc - Onlara etibar etmək olmaz

Bürclər arasında üzündə bir, daxilində isə tamam başqa cür görünməklə seçilən bürclər açıqlanıb.
Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, bu xüsusiyyətlərə daha çox Əkizlər, Əqrəb, Tərəzi və Balıqlar bürcü aid edilir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, Əkizlər dəyişkən xarakterləri ilə istədikləri an fərqli obraz yarada bilirlər.
Əqrəblər isə hisslərini gizlətməkdə ustadırlar – onlar üzdə sakit, içlərində isə fırtına yaşaya bilərlər.
Tərəzilər harmoniya naminə öz gerçək duyğularını arxa plana ataraq başqalarına tamamilə fərqli təsir bağışlaya bilirlər.
Balıqlar isə emosional və xəyalpərəst olduqları üçün bəzən reallıqdan qaçaraq "artistlik" göstərə bilirlər.
Astroloqlar hesab edirlər ki, bu bürclərin ən böyük xüsusiyyəti – "maskalanmaq" və insanlara müxtəlif tərəflərini göstərmək bacarığıdır.