Arzuları gerçəkləşəcək 2 bürc - Heyrətamiz şans olacaq

Sentyabrın 18-də Tərəzi bürcündə Merkuri Əkizlər bürcündə Uranla ahəngdar birləşdikdə güclü enerji yüksəlişi baş verəcək.
Sentyabrın 21-dən əvvəl iki bürc çoxdan gözlənilən xəbərləri alacaq. Bu, "tutulma portalı" adlanan zaman - iki tutulma arasında baş verəcəkdir.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, birincisi sentyabrın 7-də baş verdi, ikincisi, hər bir işarə üçün yeni bir həyatın başlanğıcını qeyd edərək, sentyabrın 21-də baş verəcək.
Astroloqların izah etdiyi kimi, güclü enerji yüksəlişi sentyabrın 18-də Tərəzi bürcündə olan Merkuri ilə Əkizlər bürcündə Uranla harmonik birləşdiyi zaman baş verəcək. Bu hadisə bu iki bürcün gözlədiyi xəbəri gətirəcək.
İndi xəyalları gerçəkləşdirmək üçün ideal vaxtdır, çünki baş verənlər "hər şeyi hərəkətə gətirir".
Balıqlar
Balıqlar, sentyabrın 21-də çoxdan gözlədiyiniz mühüm iş xəbərləri alacaqsınız. Bu xəbər başqaları ilə müəyyən işgüzar əlaqələrin dəyişmək üzrə olduğunu açıq şəkildə göstərir. İndi aldığınız xəbərlər sübut edir ki, dediyiniz hər şeylə razıdırlar, paylaşılan resurslarla bağlı heyrətamiz imkanlar açıb.
İndi karyeranıza yeni bir nəzər salmağın vaxtıdır. Birdən başa düşə bilərsiniz ki, nəyəsə yanaşmağın daha ağıllı bir yolu var və başqaları sizin baxışınızı məmnuniyyətlə bölüşəcəklər. Şəbəkə hazırda hər şeydir, ona görə də ofis mətbəxindəki təsadüfi söhbətə və ya “LinkedIn”də təsadüfi birbaşa mesaja məhəl qoymayın. İndi aldığınız xəbər ilk baxışda əhəmiyyətsiz görünə bilər, lakin bu, istədiyinizə nail olmaq üçün məhz sizə lazım olan addımdır.
Qız bürcü
Qız bürcü, münasibətlərinizdə bir az həyəcandan istifadə edə bilərsiniz, buna görə də hər şeyi yaxşılığa doğru dəyişdirəcək çoxdan gözlənilən xəbərlər alacağınızı eşidəndə həyəcanlanacaqsınız.
Sevgi planeti olan Venera sentyabrın 19-da bürcünüzə daxil olur və sizi daha da maqnit edir. Venera Qız bürcündə olmağı sevir, bu da sizin özünüzün ən qayğıkeş versiyası olmağa kömək edir. Həyat problemlərini həll etməkdən tutmuş, həqiqətən böyük tərəfdaş olmağa qədər bu keyfiyyətlər həm iş, həm də şəxsi münasibətlərinizdə sizə yaxşı xidmət edəcək.
Qız bürcü, bu güclü vaxtdan maksimum yararlanmaq üçün açıq olmaq lazımdır. Rutinliyə və ardıcıllığa o qədər öyrəşmisiniz ki, birdən sosial vəziyyətlərə girmək və ya yeni dostlar tapmaqda özünüzü narahat hiss edə bilərsiniz.
Olduqca təmkinli bir insan olduğunuza görə, ani ünsiyyət və qayğıkeşlik bir az qorxulu görünə bilər. Bununla belə, əgər həqiqətən 2025-ci ilin daha yaxşı bir il olmasını istəyirsinizsə, tutulma mövsümünün sonuna çatmamışdan əvvəl özünüzün bu tərəfini qəbul etməli və limitlərinizi sınamalısınız.