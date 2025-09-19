Gömrük saxlama xidmətləri dövlət tənzimləməsindən çıxarıldı

Gömrük saxlama xidmətləri dövlət tənzimləməsindən çıxarıldı
12:29 19 Sentyabr 2025
182 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
Nazirlər Kabineti 28 sentyabr 2005-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"na dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Azərbaycanın gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların, habelə gömrük orqanlarının sərəncamında olan anbarlar istisna olmaqla, müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlər qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən malların siyahısından çıxarılıb.

