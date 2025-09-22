Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

12:01 22 Sentyabr 2025
202 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Azərbaycanda "Daşınmaz əmlakın icbari sığortası haqqında" qanun qəbul edilib və nəzarət Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov qeyd edib ki, daşınmaz əmlakın məcburi sığortası haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Onun sözlərinə görə, məqsəd fəlakətli risklərin dövlət üçün yaratdığı fiskal yükü azaltmaqdır. Maraqlıdır, daşınmaz əmlakın sığortasında təminat məbləği necə müəyyən olunur?

Sığorta eksperti İlkin Nəcəfov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ölkəmizdə daşınmaz əmlakın icbari sığortası və digər sığorta növləri “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən həyata keçirilir. Bu qanuna əsasən, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri mütləq qaydada sığortalanmalıdır:

“Qeyri-yaşayış sahələrinin, yəni biznes obyektlərinin icbari sığortalanmasına nəzarəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə İdarəsi həyata keçirir. Bu istiqamətdə bazar əhatəliliyi kifayət qədər genişdir. Lakin əhali seqmentində vəziyyət fərqlidir. Qanun icbari olsa da, avtomobil sığortasında olduğu kimi işlək cərimə mexanizmi və protokol forması mövcud olmadığından, insanlar bu öhdəliyə çox vaxt əməl etmirlər. Hazırda daşınmaz əmlakla bağlı alqı-satqı əməliyyatlarında notariuslar və “ASAN xidmət” vasitəsilə sığorta tələbi icra olunur. Bundan başqa, yalnız sosial məsuliyyət hiss edən vətəndaşlar könüllü şəkildə bu sığortanı edirlər. Əgər bazar tam əhatə olunsa, zəlzələ və digər təbii fəlakətlər kimi fundamental risklərə qarşı daha güclü təminat yaranacaq”.

İ.Nəcəfov qeyd edib ki, qanuna əsasən, əmlakın dəyərindən asılı olmayaraq müəyyən məbləğdə sığorta təminatı verilir:

“Bakıda sığorta haqqı 50 manatdır və təminat 25 000 manat təşkil edir. Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvanda bu məbləğ 40 manatdır və təminat 20 000 manatdır. Digər bölgələr üçün isə sığorta haqqı 30 manat, təminat isə 15 000 manatdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Media Savadlılığı

