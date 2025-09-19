Kəşf edilən planetlərin sayı 6000-ə çatdı

Günəş sistemindən kənarda kəşf edilən planetlərin sayı 6000-ə çatıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NASA açıqlama yayıb. NASA-nın məlumatına görə, ekzoplanetlərin kəşfi 1992-ci ildə iki planetin aşkarlanması ilə başlayıb. Açıqlamada qeyd olunub ki, kəşf edilən ekzoplanetlərin əksəriyyətinin Günəş sistemindəki planetlərlə heç bir oxşarlığı yoxdur.
NASA-nın məlumatına görə, ekzoplanetlərin əksəriyyəti tranzit metodlarından istifadə etməklə kəşf edilir və tranzit metodu bu günə qədər təxminən 4500 kəşf edilib.