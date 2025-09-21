Bakıda iki pilot cəzalandırıldı

Bakıda iki pilot cəzalandırıldı
10:22 21 Sentyabr 2025
307 İdman
Mətbuat
A- A+

Bakıda keçirilən Formula-2 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sprint yarışından sonra iki pilota cəza verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Formula-2-nin rəsmi saytı məlumat yayıb.

"Trident" komandasından Laurens van Hoepen 2-ci döngədə baş verən qəzada günahkar sayılıb. O, bugünkü əsas yarışda 10 saniyəlik vaxt cəzası alıb və mübarizəyə 17-ci pillədə qoşulacaq.

Digər sürücü Kuş Maini ("Dams Lukas Oil") isə Amauri Kordellə ("Rodin Motorsport") toqquşmaya görə məsuliyyətli bilinib. Beş saniyəlik cəza ilə üzləşən Maini üç pillə geriləyərək əsas yarışa 19-cu sırada başlayacaq.

Qeyd edək ki, "Formula 2"də əsas yarışa bu gün saat 11:00-da start veriləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi o oldu

"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi o oldu

21 Sentyabr 2025 12:28
Həsrət final görüşünə çıxır

Həsrət final görüşünə çıxır

21 Sentyabr 2025 09:47
"Formula 1" - Bu gün qalib bilinəcək

"Formula 1" - Bu gün qalib bilinəcək

21 Sentyabr 2025 08:59
"Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub etdi

"Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub etdi

20 Sentyabr 2025 23:49
"Qırmızı şeytanlar" "Çelsi"ni məğlub etdi

"Qırmızı şeytanlar" "Çelsi"ni məğlub etdi

20 Sentyabr 2025 23:17
Ülvü Qənizadə yenidən dünya çempionu oldu

Ülvü Qənizadə yenidən dünya çempionu oldu

20 Sentyabr 2025 21:59
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Azərbaycan rəqsini təbliğ edən güneyli fəal həbs edildi -

21 Sentyabr 2025 13:02

Sentyabrın 22-nin havası açıqlandı

21 Sentyabr 2025 12:36

"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi o oldu

21 Sentyabr 2025 12:28

Böyük Britaniya Fələstin dövlətini tanıyacaq

21 Sentyabr 2025 12:24

İlham Əliyev Malta Prezidentini təbrik edib

21 Sentyabr 2025 11:20

Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi -

21 Sentyabr 2025 10:53

Bakıda iki pilot cəzalandırıldı

21 Sentyabr 2025 10:22

Həsrət final görüşünə çıxır

21 Sentyabr 2025 09:47

"Formula 1" - Bu gün qalib bilinəcək

21 Sentyabr 2025 08:59

Mixək niyə xeyirlidir? -

21 Sentyabr 2025 07:00