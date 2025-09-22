Quru sərhədlər nə vaxt açılacaq?

Quru sərhədlər nə vaxt açılacaq?
19:35 22 Sentyabr 2025
1104 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı ilin 1 yanvarınadək uzadılıb. Dünyanın əksər ölkələrində COVID-19 məhdudiyyətləri artıq ləğv olunsa da, Azərbaycanda hələ də qüvvədədir.

Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, quru sərhədlərinin açılmasının təxirə salınması yəqin ki, dövlətin bildiyi, lakin ictimaiyyətə açıqlanmayan səbəblərlə bağlıdır:

“Mən də istəyirəm ki, mövcud təhdidlər və problemlər daha dərindən araşdırılsın, analiz edilsin və onların aradan qaldırılması üçün zəruri addımlar atılsın. Bu halda quru sərhədlərinin açılması istiqamətində konkret nəticələr əldə etmək mümkün olar. Vətəndaşların bu məsələdən ciddi narazılıqları var. Bu, həm insanların gediş-gəlişinə mane olur, həm də iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir. Mən təhdidlərin mövcudluğunu qəbul edirəm və cənab Prezidentin də bu barədə dəfələrlə çıxış etdiyini xatırladıram. Ümid edirəm ki, hökumət bu istiqamətdə daha dərin araşdırmalar aparacaq, təhlükələri aradan qaldıracaq və quru sərhədlərinin açılması barədə müsbət qərar veriləcək”.

Deputat əlavə edib ki, Azərbaycan sərhədçiləri mümkün təhdidlərin qarşısını almağa tam qadirdir:

“Bunun üçün həm texniki imkanlarımız, həm insan resurslarımız, həm də zəngin bilik və təcrübəmiz var. Əminəm ki, bütün bu amillər nəzərə alınacaq və nəticədə quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı gözlənilən qərarlar veriləcək”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Quru sərhədlər Razi Nurullayev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

24 Sentyabr 2025 19:47
Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -Siyahı

24 Sentyabr 2025 18:09
Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq -

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq - AÇIQLAMA

24 Sentyabr 2025 16:02
“27 Sentyabr - Vətən sevgimizin və milli dirçəlişimizin zirvəsidir” -

“27 Sentyabr - Vətən sevgimizin və milli dirçəlişimizin zirvəsidir” -Allahşükür Paşazadə

24 Sentyabr 2025 15:19
AQTA-da yeni kadr təyinatları olub

AQTA-da yeni kadr təyinatları olub

24 Sentyabr 2025 14:46
Bakıda iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq layihə müzakirə olunub

Bakıda iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq layihə müzakirə olunub

24 Sentyabr 2025 14:41
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Futbol qaydalarında inqilabi dəyişiklik

24 Sentyabr 2025 20:43

İndoneziya İsrail dövlətini tanımır

24 Sentyabr 2025 20:42

Türkiyə və Suriya prezidentləri görüşdü

24 Sentyabr 2025 20:24

Əli Əsədov Ana Brnabiç ilə görüşdü

24 Sentyabr 2025 19:58

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

24 Sentyabr 2025 19:47

Çətinlikləri geridə qoyan bürc -

24 Sentyabr 2025 19:43

“Biz ən şanslı nəslin nümayəndəsiyik” -

24 Sentyabr 2025 19:40

İlham Əliyev Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşdü

24 Sentyabr 2025 19:27

"Siti" "Barselona"nın istədiyi Holannın qiymətini açıqladı

24 Sentyabr 2025 19:05

"Tramp BMT-ni ABŞ-nin nüfuzunu zəiflədən qurum kimi görür" -

24 Sentyabr 2025 19:04