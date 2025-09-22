Əhməd Şara Petreusla görüşdü

22:05 22 Sentyabr 2025
121 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Suriya Müvəqqəti Hökumətinin prezidenti Əhməd Şara Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Konkordiya sammitində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru David Petreusla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əhməd Şara Suriya ilə ABŞ-nin maraqlarının üst-üstə düşdüyünü ifadə edib.

Qeyd edək ki, David Petreus vəzifədə olarkən həmin vaxt qruplaşma lideri olan Əhməd Şaranın zərərsizləşdirilməsi üçün 10 milyon dollar vəd etmişdi. Lakin Əhməd Şara hakimiyyətə gələndən sonra ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları ləğv edib.

