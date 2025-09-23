Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

"Mançester Yunayted" “Brayton & Hove Albion”un futbolçusu Karlos Balebanı transfer etməkdə maraqlıdır.
Metbuat.az xəbər verir ki, ötən transfer pəncərəsi dövründə "Mançester Yunayted" gənc futbolçunu heyətinə qatmaq istəsə də, klubkar razılığa gələ bilməyib. İddialara görə, “Brighton & Hove Albion” kamerunlu futbolçu üçün 100 milyon avro tələb edir.
Qeyd edək ki, Karlos Baleba bu mövsüm əvvəlki kimi uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyib. Baleba zədə səbəbindən mövsümöncəsi hazırlıqların bir hissəsini buraxdığı üçün əvvəlki formasını bərpa edə bilməyib.